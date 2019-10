Vrouw van in ongenade gevallen extreemrechtse leider Strache naar Oostenrijks parlement

De vrouw van de in ongenade gevallen partijleider van de extreemrechtse FPÖ in Oostenrijk, Heinz-Christian Strache, heeft haar zetel vandaag opgenomen in het nieuwe parlement en zo haar partij uitgedaagd. De fricties binnen de partij over een corruptieschandaal bereiken zo een nieuw hoogtepunt. De FPÖ verloor meer dan een half miljoen kiezers bij de verkiezingen op 29 september. Die werden afgekondigd na verdenkingen van corruptie tegen FPÖ-leider Heinz-Christian Strache.

Hijzelf stapte op als vicekanselier en partijleider in mei. Maar zijn vrouw Philippa Strache kreeg wel een mooie plaats op de lijsten voor de parlementsverkiezingen. Dat werd gezien als een wederdienst voor het ontslag van haar man.

Toch maakte de FPÖ kort na de verkiezingen bekend dat Philippa Strache niet welkom zou zijn in het parlement. Reden daarvoor waren nieuwe verdachtmakingen tegen haar man, die partijfondsen misbruikt zou hebben. Ook bleek dat Philippa Strache een loon van 9.500 euro opstreek als verantwoordelijke dierenwelzijn van de partij.

De ex-tv-presentatrice Philippa Strache werd vandaag ingezworen als parlementslid, samen met 182 anderen. Zij nam plaats op de laatste rij, omdat de FPÖ haar had uitgesloten uit de partijfractie. “Vroegere vrienden in de partij hebben me ontgoocheld door bij te dragen aan de laster tegen mij”, zei ze in een verklaring. De FPÖ reageerde snel en trok haar partijlidmaatschap in.

