Trump heft sancties tegen Turkije opnieuw op

De VS hebben hun sancties tegen Turkije vanwege het Turkse offensief in Syrië opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daartoe het bevel gegeven, zo heeft hij bekendgemaakt. “Ik heb het ministerie van Financiën de opdracht gegeven alle sancties op te heffen die op 14 oktober waren opgelegd in reactie op de eerste offensieve stappen van Turkije tegen de Koerden”, zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

“We hebben de olie beveiligd en daarom zal een klein aantal Amerikaanse troepen in het gebied blijven waar ze de olie hebben”, zei de president nog.

Eerder had hij al op Twitter een “groot succes aan de Turkije/Syrië-grens” aangekondigd. “Veiligheidszone geschapen! Staakt-het-vuren heeft standgehouden en gevechtsmissies zijn gestopt. Koerden zijn veilig en hebben erg mooi met ons samengewerkt”, aldus Trump. Ook zei hij dat de gevangengenomen IS-strijders veilig zijn opgesloten.

bron: Belga