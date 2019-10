“Te vroeg” om te oordelen over akkoord tussen Turkije en Rusland

Voor de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, is het nog te vroeg om een uitspraak te doen over het akkoord dat Turkije en Rusland hebben gesloten over het noorden van Syrië. Beide landen zijn overeengekomen om de controle over het noorden van Syrië gezamenlijk uit te voeren. “Ik denk dat het wat te vroeg is om te oordelen over de gevolgen van de verklaring, het akkoord tussen president Erdogan en president Poetin”, aldus Stoltenberg vandaag in Brussel, tijdens een voorbeschouwing op de vergadering van de defensieministers

Hij verwelkomde weliswaar opnieuw het akkoord tussen Turkije en de Verenigde Staten van vorige week, over een staakt-het-vuren na de Turkse inval in het noorden van Syrië. Volgens Stoltenberg leidde dat akkoord tot een grote afname in geweld. Ook is het akkoord “iets waar we op kunnen bouwen nu we streven naar een politieke regeling voor de crisis in Syrië”. “Het is belangrijk dat alle troepen op de grond terughoudend handelen, met het volledige respect voor het internationale humanitaire recht”, zei hij ook.

De NAVO heeft de militaire operatie van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tegen de Koerdische militie in Syrië niet veroordeeld. Die Koerden waren bondgenoten van de globale coalitie tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS) die de Verenigde Staten hadden opgericht en waaraan Turkije en de verschillende Europese NAVO-landen deelnamen. Stoltenberg weigerde woensdag de Turkse interventie te veroordelen. Hij herhaalde weliswaar de “legitieme veiligheidszorgen” van Turkije en waarschuwde er tegelijk voor dat de winsten die tegen IS zijn geboekt, niet in het gedrang mogen komen.

bron: Belga