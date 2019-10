Proces van aanslagen van januari 2015 in Frankrijk van 4 mei tot 10 juli 2020

Het assisenproces over de terreuraanslagen van januari 2015 in Frankrijk, de eerste van een golf van jihadistische aanslagen in het land, is voor de periode van 4 mei tot 10 juli 2020 in Parijs gepland, zo is vandaag van advocaten en van een gerechtelijke bron vernomen. Veertien verdachten moeten voor een speciaal hof van assisen verschijnen dat om logistieke redenen op de rechtbank van Parijs aan porte de Clichy plaatsvindt en niet zoals gebruikelijk op het eiland Île de la Cité. Ze worden verdacht van het verlenen van logistieke steun aan de broers Kouachi en aan Amédy Coulibaly, de daders van de aanslagen op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo, een politieagente in Montrouge en supermarkt Hyper Cacher in Parijs, waarbij zeventien doden vielen.

Bron: Belga