President Pinera stelt sociale maatregelen voor

De Chileense president Sebastian Piñera heeft gisteren een pakket sociale maatregelen aangekondigd met de bedoeling een einde te maken aan de protesten die het Zuid-Amerikaanse land al vijf dagen verlammen na een verhoging van de prijzen voor het openbaar vervoer. Het minimumpensieoen wordt met 20 procent verhoogd, en de elektriciteitstarieven worden bevroren, zo kondigde Piñera aan tijdens een toespraak. De president erkende ook “een gebrek aan visie” en vroeg “vergiffenis” aan zijn landgenoten. De toon is een radicale ommezwaai vergeleken met eerdere verklaringen waarin Piñera zich fors opstelde ten opzichte van de manifestanten.

Intussen heeft het Nationale Instituut voor de Mensenrechten in Chili laten weten dat het gevallen van misbruik en foltering door de politie heeft vastgesteld tijdens de confrontaties met de manifestanten. Het instituut is ook ongerust over het gebrek aan transparantie bij het tellen van de personen die zijn omgekomen, gewond zijn geraakt of achter de tralies zijn gezet. Bij het geweld van de voorbije dagen zijn al 15 mensen om het leven gekomen.

