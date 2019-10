Neonazi’s vallen liberaal cultureel centrum aan in Boedapest

Ongeveer vijftig neonazi’s hebben woensdag een bekend liberaal cultureel centrum in de Hongaarse hoofdstad Boedapest aangevallen. Ze trokken de regenboogvlag aan de ingang naar beneden, verbrandden haar en kladden nazislogans op de deur en aan de muur. Dat meldt Adam Schönberger, het hoofd van het cultureel centrum Aurora, via Facebook. Het centrum was op het moment van de aanval nog niet open. Binnen was niemand aanwezig. De politie voert een onderzoek.

Aurora bestaat sinds 2014 en biedt kritische burgerorganisaties een onderkomen. Onder meer de organisatie van de Gay Pride, activisten rond dakloosheid en een Roma-perscentrum zijn er gevestigd. Het vroegere districtsbestuur, dat door de rechts-populistische Fidesz-partij gecontroleerd werd, probeerde meermaals om het centrum te sluiten.

Bij lokale verkiezingen tien dagen geleden leed Fidesz evenwel een nederlaag in het stadsdistrict. De nieuwe districtsburgemeester, Andras Piko, ging na de aanval direct ter plaatse en beloofde politiebescherming.

bron: Belga