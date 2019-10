Michel Nihoul is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt la DH op haar website. Hij zou al enkele dagen in het ziekenhuis in Zeebrugge gelegen hebben. Nihoul was een van de namen in het dossier-Dutroux. Hij werd vrijgesproken voor betrokkenheid bij de ontvoeringen van kinderen, maar kreeg een celstraf van vijf jaar voor drughandel en bendevorming. Hij kwam in 2006 vrij.

bron: Belga