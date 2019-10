Kamercommissie keurt resolutie over verdubbeling bijdrage aan VN-klimaatfonds goed

De Kamercommissie Klimaat heeft een resolutie goedgekeurd waarin ze de federale regering vraagt om de financiële bijdrage aan het VN-klimaatfonds te verdubbelen vanaf 2020, al moet die hele operatie wel budgetneutraal zijn. De tekst werd aangenomen zonder tegenstem, maar met twee onthoudingen. Premier Charles Michel had tijdens zijn speech op de VN-klimaattop in september al aangekondigd dat hij het parlement zou voorstellen om de Belgische financiële bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen. Momenteel draagt de federale regering jaarlijks 10 miljoen euro bij aan het VN-fonds. Daarbij kwam de afgelopen vijf jaar nog een extra bijdrage van de regio’s van ongeveer 35 miljoen.

Donderdag en vrijdag wordt in Parijs vergaderd over de bijdragen aan het VN-klimaatfonds. De Kamercommissie klimaat boog zich vandaag/woensdag al over de de verdubbeling van de federale bijdrage, en keurde een resolutie van MR met steun van CD&V, Groen, Ecolo en PS daaromtrent goed. De tekst kreeg groen licht van nagenoeg alle aanwezige parlementsleden, mits twee onthoudingen van Vlaams Belang, al was er wel kritiek omdat de hele operatie budgetneutraal moet zijn. Amendementen van PVDA, Ecolo en PS om met dat principe te breken, werden verworpen.

Sp.a-Kamerlid Kris Verduyckt benadrukte dat het niet de bedoeling kan zijn middelen uit ontwikkelingssamenwerking te redigeren richting het klimaatfonds. Ook cdH-Kamerlid Georges Dallemagne onderstreepte dat.

bron: Belga