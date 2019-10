Gantz krijgt opdracht om regering te vormen in Israël

De Israëlische president Reuven Rivlin heeft de voorzitter van de centristische oppositiepartij Blauw-Wit, gewezen legerleider Benny Gantz, de opdracht gegeven om een regering te vormen. De conservatieve premier Benjamin Netanyahu was er eerder niet in geslaagd om een coalitie te maken. “Ik heb beloofd om een regering van nationale eenheid te vormen, en dat is wat ik ga doen”, zei Gantz woensdag in Jeruzalem. Netanyahu’s uitdager heeft nu vier weken voor zijn moeilijke taak. Als ook Gantz er niet in slaagt om een regering te vormen, dan kan ieder parlementslid proberen om 61 Knesset-leden voor een coalitie te vinden. Als dat mislukt binnen de 21 dagen, komen er voor de derde keer in een jaar parlementsverkiezingen.

Netanyahu kreeg na de verkiezingen in september de opdracht om een regering te vormen. Hij gaf zijn mandaat maandag terug. De 70-jarige, die al sinds 2009 ononderbroken aan de macht is, mislukte ook na de vorige verkiezingen in april al om een regering te vormen. Sindsdien leidt hij een overgangsregering.

Bron: Belga