Drie voorleidingen na controle van voertuigen met cannabissporen in Lanklaar

De lokale politie Maasland heeft dinsdagavond drie verdachten kunnen arresteren, die in twee voertuigen reden waarin de agenten meerdere sporen naar cannabisteelt ontdekten. Een verdachte had thuis een droog- en knipruimte voor cannabis. De drie verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, zo maakte politie Maasland woensdag bekend. Dinsdag rond 19 uur voerde politie Maasland een verkeersactie uit op de Vilvertstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De politie zette twee achter elkaar rijdende voertuigen voor controle aan de kant. In het eerste voertuig van een man uit Dilsen werden grote vuilniszakken met cannabisplanten aangetroffen. In het tweede voertuig hing ook een sterke cannabisgeur.

In dat voertuig zaten twee Nederlanders die met enkele gsm’s en een grote som geld rondreden. Aan hun schoenen hingen sporen van cannabis. Bij de verdachte uit Dilsen ontdekte de politie de droog- en knipruimte voor cannabis.

bron: Belga