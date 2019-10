China wil regeringsleider Carrie Lam vervangen

China is van plan om de leider van Hongkong, Carrie Lam, te vervangen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Lam geraakt steeds meer in het nauw na vier maanden van steeds gewelddadiger protest tegen de regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. Het merendeel van de manifestanten eist het ontslag van Lam, maar Peking heeft zich voorlopig onverkort achter de regeringsleidster geschaard. Volgens de Financial Times, dat geïnformeerde bronnen aanhaalt, zouden de centrale Chinese autoriteiten nu echter een plan aan het uitwerken zijn om Lam aan de kant te schuiven en te vervangen door een interimleider.

Alles zou afhangen van de situatie op het terrein, zo stellen de bronnen. Basisvoorwaarde zou een herstel van de rust en de orde zijn vooraleer Lam vervangen wordt, om zo niet de indruk te geven dat de autoriteiten plooien voor het geweld.

Nadat er begin oktober een verbod kwam op het dragen van gezichtsmaskers tijdens manifestaties, heeft Hongkong een golf van geweld gekend, vaak gepaard gaand met vandalisme. De diepe politieke crisis is de ergste sinds Hongkong in 1997 door Groot-Brittannië opnieuw aan China werd overgedragen en een speciale bestuurlijke regio werd.

Bron: Belga