Champions League – Racing Genk ondergaat wet van de sterkste tegen Liverpool

Racing Genk is er woensdagavond op de derde speeldag van de Champions League niet in geslaagd punten te rapen tegen titelverdediger Liverpool. De Limburgers leden ondanks een sterke openingsfase een logische 1-4 nederlaag. In de andere wedstrijd in groep E won Napoli – onder meer dankzij twee doelpunten van Dries Mertens – met 2-3 van Salzburg. Mertens komt zo op 116 doelpunten voor Napoli en passeert daarmee clublegende Diego Maradona. De tweede thuismatch in deze Champions League-campagne begon meteen dramatisch voor Racing Genk. Na twee minuten kreeg Oxlade-Chamberlain, Europees voor het eerst aan de aftrap dit seizoen, te veel ruimte. De middenvelder twijfelde niet en schoof de 0-1 koelbloedig voorbij een verbouwereerde Coucke. Genk bleek echter nauwelijks aangeslagen en de Limburgers verkwanselden binnen de eerste tien minuten twee open doelkansen. Eerst Samatta en vervolgens ook Onuachu doken in de rug van de Liverpool-defensie en kwamen alleen voor Alisson. Samatta trapte gehaast naast. Onuachu, die verrassend als tweede spits mee aan de aftrap stond, mikte op de Braziliaanse Liverpool-goalie.

De bezoekers, duidelijk geschrokken door de twee Genkse reuzekansen, namen het heft vervolgens steviger in handen. De Reds hadden tot zeventig procent balbezit en Mané miste halverwege de eerste helft dé kans op de 0-2. Genk van zijn kant bleef zijn beproefde recept, de tegenaanval, hanteren, en dat leek op het halfuur te lonen. Ito bracht vanop rechts voor tot bij Samatta, die de bal heerlijk voorbij Alisson buffelde. De vreugde in de Luminus Arena bleek echter van erg korte duur. Ref Vincic floot het doelpunt meteen af voor (heel nipt) voorafgaand buitenspel van Ito, en bleef – ook na overleg met de VAR – achter zijn beslissing staan. De Luminus Arena reageerde met een striemend fluitconcert. In het slot van de eerste helft stond Coucke nog paraat op pogingen van Robertson en Fabinho. Samatta kwam centimeters te kort om bij een nieuwe voorzet van Ito te komen.

Genk begon gretig aan de tweede helft en probeerde meer de bal op te eisen. Liverpool bleef echter aartsgevaarlijk, en even voor het uur was het weer raak voor de bezoekers. Opnieuw Oxlade-Chamberlain werkte een assist van Firmino af met een fraai puntertje in de linkerbovenhoek, 0-2. Het tweede bezoekende doelpunt sneed Genk adem af. Fysiek was het vat af en Liverpool had nog overschot. Na een razendsnelle aanval werd het via Mané 0-3. Klopp gunde in het slot Divock Origi nog enkele minuten. De Rode Duivel, die een deel van zijn jeugdopleiding kreeg in Genk, werd op luid applaus onthaald door de Genkse fans. Mo Salah was tot dusver vrij onzichtbaar geweest de hele wedstrijd, maar maakte dat drie minuten voor tijd goed met een pareltje van een doelpunt. De Egyptenaar dribbelde tussen Lucumi en Cuesta door en trapte de bal feilloos voorbij Coucke. Ook Genk pikte een minuut later nog zijn doelpuntje mee. Invallers Ndongala en Odey knutselden een knappe aanval in elkaar en die laatste versloeg Alisson. Eindstand: 1-4.

In de tussenstand in groep E leidt Napoli na drie speeldagen met zeven punten. Liverpool volgt met zes punten voor Salzburg (drie punten) en Racing Genk (één punt).

Bron: Belga