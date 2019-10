Champions League – Kan Racing Genk tegen alle verwachtingen in stunten tegen Liverpool?

Racing Genk staat woensdagavond (om 21u00) voor een schijnbaar onmogelijke opdracht op de derde speeldag van de Champions League. De Belgische landskampioen ontvangt met Liverpool de titelverdediger van het kampioenenbal. De Reds zijn bovendien soeverein leider in de Premier League. Coach Felice Mazzu en zijn manschappen zullen boven zichzelf moeten uitstijgen voor puntengewin, maar geloven in het waterkansje op een stunt die in het voetbal altijd bestaat. Liverpool kon afgelopen zomer zijn elftal, dat op 1 juni de Champions League-finale tegen Tottenham won, volledig behouden en begon de competitie op nauwelijks af te stoppen wijze. De eerste acht duels eindigden allemaal in een driepunter, goed voor de op één na beste competitiestart ooit in de Premier League.

Maar de voorbije maand begon de motor – weliswaar heel zachtjes – te sputteren. De nederlaag op de openingsspeeldag van de Champions League bij Napoli (2-0) werd nog als een schoonheidsfoutje voorgesteld, maar de voorbije maand verloren de Liverpudlians langzaam hun aura van onoverwinnelijkheid. De eerste thuismatch van het kampioenenbal werd een erg moeizame 4-3 zege tegen Salzburg, nadat de Reds eerst een 3-0 voorsprong uit handen gaven. In de Premier League werd Leicester begin oktober pas vijf minuten in blessuretijd kopje onder geduwd. En afgelopen weekend leed Liverpool tegen eeuwige rivaal Manchester United zijn eerste puntenverlies, 1-1.

Bovendien is sterspeler Mo Salah, ook al afwezig tegen ManU, twijfelachtig voor het duel in Genk. De Egyptische aanvaller kampt met een enkelblessure, maar reisde wel mee af naar Genk. Tegen Manchester United mocht Divock Origi Salah vervangen, maar hij maakte geen grote indruk. Trent Alexander-Arnold en Joël Matip, twee basisspelers achterin, bleven met kwaaltjes wel in Liverpool achter.

Racing Genk van zijn kant bleef ook de voorbije weken zijn wisselvallige zelve. Na het eerste puntengewin in de Champions League op speeldag 2 tegen Napoli werd in de competitie in de absolute slotfase gewonnen van Moeskroen (2-1). Afgelopen zaterdag beten de Limburgers op Sclessin opnieuw in het zand (1-0), maar het spelpeil voor rust vertoond stelde menig Genk-supporter gerust. Felice Mazzu kan tegen Liverpool overigens over een volledig fitte kern beschikken. Moeilijke keuzes dringen zich op voor de Henegouwer, zowel qua veldbezetting als de invulling daarvan.

