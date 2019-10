Champions League basket (m) – Antwerp wint van Bandirma

Antwerp, vorige week op de eerste speeldag niet opgewassen tegen het Spaanse Burgos (90-76), heeft woensdag zijn tweede wedstrijd in de Champions League wel gewonnen. De Giants versloegen het Turkse Bandirma met 93-90. Bij de rust was de stand nog in evenwicht: 41-41. Het eerste kwart was voor Bandirma (14-23), het tweede voor Antwerp (27-18). Na het derde (24-25) stonden de bezoekers één punt voor. Het bleef spannend tot de slotseconden. Daarin toonden de Giants het meeste koelbloedigheid, met dank aan Luka Rupnik (22 ptn), Victor Sanders (16), Ibrahima Fall Faye (16 ptn, 10 rbds) en Owen Klassen (15 ptn, 9 rbds).

In de stand van groep B is Antwerp nu vijfde. De eerste vier plaatsen zich voor de play-offs.

Bron: Belga