Sociaal protest Chili – President brengt partijen bijeen om uitweg te zoeken uit crisis

De Chileense president Sebastián Piñera gaat alle politieke partijen dinsdag bijeenbrengen in de hoop om tot een “sociaal akkoord” te komen. Piñera wil op die manier proberen om een uitweg te vinden voor de sociale crisis die zijn land de voorbije dagen in de greep hield. “Morgen zit ik samen met de voorzitters van de partijen, zowel de regerings- als de oppositiepartijen, om (de situatie) te verkennen en stappen te zetten in de richting van een sociaal akkoord”, aldus Piñera maandagavond in een boodschap aan de natie.

Het huidige sociale protest, dat in geweld ontaardde en inmiddels al aan elf mensen het leven kostte, is een reactie op de beslissing van de regering van Piñera om de tarieven voor openbaar vervoer te verhogen. De verhoging is inmiddels opgeschort, maar het protest tegen de sociaal-economische omstandigheden, lage pensioenen en de ongelijkheid in het land gaat door. Maandagavond werd voor de derde nacht op rij nog een avondklok ingesteld.

bron: Belga