Er heeft zich vandaag een schietpartij voorgedaan in een school in het Californische Santa Rosa, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Het incident deed zich voor in de Ridgway middelbare school. De veronderstelde dader is voortvluchtig, meerdere scholen zijn onder “lockdown” geplaatst. Er zou minstens één iemand gewond zijn geraakt.

bron: Belga