Recht op abortus en homohuwelijk voortaan legaal in Noord-Ierland

In Noord-Ierland is sinds dinsdag het recht op abortus en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd. De Britse parlementsleden keurden de wijzigingen goed in juli, op voorwaarde dat er tegen 21 oktober om middernacht geen nieuwe Noord-Ierse regering gevormd kon worden. Londen beheert de lopende zaken van de regio, die sinds januari 2017 geen regering heeft. De Assemblee van Noord-Ierland kwam maandag nog samen, maar er werd sowieso niet verwacht dat de regering, die sinds januari 2017 opgeschort is, voor de deadline weer tot stand zou komen.

Met de nieuwe wet kunnen vrouwen hun zwangerschap stopzetten als er een risico bestaat voor hun mentale of fysieke gezondheid, in geval van ernstige en fatale foetale afwijkingen, of na verkrachting of incest.

In het Verenigd Koninkrijk is abortus sinds 1967 toegelaten, maar in Noord-Ierland was de ingreep verboden tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Overtreders riskeerden een levenslange gevangenisstraf krachtens een wet uit 1861.

Bron: Belga