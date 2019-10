Minimumlonen niet omhoog

De minimumlonen in ons land gaan voorlopig niet omhoog. Het federaal bureau van de socialistische vakbond ABVV heeft vandaag een voorstel over een verhoging met 1,1 procent afgewezen, wegens onvoldoende. Dat betekent dat in de Nationale Arbeidsraad (NAR), die straks bijeenkomt, er geen verhoging van de minimumlonen kan worden doorgevoerd. Daarvoor was groen licht van het ABVV nodig.

De andere vakbonden zijn wel vragende partij voor een verhoging met 1,1 procent. ACV-voorzitter Marc Leemans noemde de houding van het ABVV eerder al “onbegrijpelijk”. Door het uitblijven van een akkoord loopt het verlies voor de 68.000 werknemers met een minimumloon op tot 90 euro.

bron: Belga