Marieke Vervoort overleden – Belgian Paralympic Committee looft Vervoort: “Ze laat veel meer dan prachtig palmares na”

Marieke Vervoort is dinsdag op 40-jarige leeftijd overleden na een progressieve spierziekte. De paralympische kampioene koos enkele jaren geleden voor euthanasie en gaf dinsdagavond gevolg aan haar keuze. “We zullen de glansprestaties van Marieke uiteraard nooit vergeten, net als haar moed in het strijden tegen haar ziekte”, reageert Anne d’Ieteren, voorzitster van het Belgian Paralympic Committee. Vervoort vertegenwoordigde Team Belgium op twee Paralympische Spelen, in Londen 2012 en Rio 2016. In de Britse hoofdstad werd ze paralympisch kampioene op de 100m, en vicekampioene op de 200m. Vier jaar later voegde ze een Paralympische zilveren en bronzen medaille toe aan haar trofeeënkast.

De Diestse zette met die prestaties de paralympische sport in België mee op de kaart, vindt d’Ieteren. “Haar persoonlijkheid heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gigantische boost die de paralympische beweging heeft gekend sinds de Paralympische Spelen van Londen 2012”, zegt ze.

Ook Marc Vergauwen, secretaris-generaal van het Belgian Paralympic Committee, looft de rolstoelatlete. “Marieke bracht G-sport onder de aandacht dankzij haar twee medailles op de Paralympische Spelen in Londen 2012. Haar prestaties en de spontane interviews na de wedstrijden stuwden de media-aandacht voor paralympische sport in België naar een hoger niveau en inspireerden onze samenleving. Dat zijn mooie verdiensten. In Rio sloot ze haar sportieve carrière af met opnieuw twee mooie medailles in de rolstoelsprint.”

bron: Belga