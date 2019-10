Johnson dreigt met verkiezingen als parlement spoedprocedure verwerpt

Als het Britse parlement vanavond niet instemt met het verzoek van premier Boris Johnson om de brexit-wet versneld te behandelen, dan zal hij die wet van de parlementaire agenda halen en de parlementsleden vragen om met vervroegde verkiezingen in te stemmen. Dat zegt een anonieme bron op het kabinet van Johnson, melden verschillende Britse media. Het Lagerhuis is vandaag begonnen met de bespreking van de Withdrawal Agreement Bill (WAB), de wet die het brexit-akkoord dat Johnson vorige week met de Europese Unie sloot in nationale wetgeving moet omzetten. In het parlement is de onvrede groot omdat Johnson de WAB in drie dagen tijd helemaal goedgekeurd wil krijgen, om er zeker van te zijn dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober de EU kan verlaten mét een goedgekeurd akkoord.

Vanavond stemt het parlement over de versnelde behandeling van de meer dan honderd pagina’s tellende wet. Volgens verschillende media zou Downing Street 10 laten verstaan dat de regering de wet opnieuw zal intrekken als de ‘timetable motion’ geen meerderheid haalt. In dat geval lijkt een ordelijke brexit op het einde van de maand onhaalbaar te worden. Als de Europese Unie dan bovendien het signaal geeft dat het instemt met een uitstel van de brexit tot 31 december, zou Johnson nog voor Kerstmis verkiezingen willen laten plaatsvinden. Weliswaar moet het parlement met dat verzoek instemmen. De ogen zullen dan opnieuw gericht zijn op de Labour-oppositie en Labour-leider Jeremy Corbyn.

bron: Belga