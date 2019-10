In Sint-Truiden zit een honderdtal gezinnen sinds 20.00 uur dinsdagavond zonder stroom doordat een kabel is doorgebrand in een elektriciteitscabine. Dat melden netbeheerder Fluvius en de stad. Er is een generator onderweg uit Brussel om de getroffen huizen weer van stroom te voorzien. Die zal ongeveer tegen 23.00 uur ter plaatse zijn, schat een woordvoerder van Fluvius. De herstelling in de cabine zal meer tijd vergen.

bron: Belga