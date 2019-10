Champions League – PSG trakteert Club Brugge op 0-5 pandoering, eerste seizoensnederlaag is een feit

Club Brugge heeft dinsdagavond op de derde speeldag in groep A van de Champions League in het Jan Breydelstadion met zware 0-5 forfaitcijfers (rust: 0-1) verloren van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain.

Club onderging voor het eerst dit seizoen de wet van de sterkste en keek tegen een uitgekookt PSG al bij de rust tegen een 0-1 achterstand aan na een vroeg doelpunt van Mauro Icardi. In twee dolle minuten op het uur maakten de bezoekers het vervolgens volledig af, na treffers van invaller Kylian Mbappé (61.) en Icardi (63.) met zijn tweede van de avond. Tien minuten voor affluiten zette Mbappé met zijn tweede en derde doelpunt de forfaitcijfers op het scorebord.

Voor blauw-zwart was het de eerste nederlaag van het seizoen na een reeks van zeventien ongeslagen wedstrijden, een evenaring van het record dat coach Philippe Clement vorig seizoen vestigde bij Racing Genk. De vorige nederlaag van de Bruggelingen dateerde al van 16 mei, toen in Play-off I met 2-0 werd verloren bij Standard en de titel voor Genk was.

Halverwege de groepsfase zakt Club met twee punten van de tweede naar de derde plaats omdat Real Madrid met 0-1 ging winnen op bezoek bij Galatasaray, dat laatste is. Voor de Madrilenen is het de eerste zege van het seizoen in de Champions League. Op de volgende speeldag staat Club op 6 november voor de verplaatsing naar PSG, dat zich dan kan plaatsen voor de achtste finales. Op hetzelfde moment ontvangt Real in Bernabeu Galatasaray.

