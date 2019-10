Brexit – Tusk wil Europese Unie nieuw verzoek om brexit-uitstel laten goedkeuren

Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk stelt de Europese leiders voor om het Britse verzoek om de brexit nog maar eens uit te stellen te aanvaarden. Dat zegt hij dinsdagavond op Twitter. Het bericht van Tusk komt er na een nieuwe nederlaag van de Britse premier Boris Johnson in het parlement in Londen. Een meerderheid van de Lagerhuisleden stemde dan wel in met zijn brexit-akkoord – al was het slechts ‘principieel’ -, zijn verzoek om de brexit-wet (Withdrawal Agreement Bill, WAB) versneld te behandelen werd afgewezen. Daardoor lijkt een brexit op basis van het akkoord tegen 31 oktober niet meer haalbaar.

Europees president Donald Tusk wil er alles aan doen om een ‘no deal’-brexit te vermijden, die het rechtstreekse gevolg zou kunnen zijn de recentste gebeurtenissen in het Lagerhuis. Daarom, zo kondigt hij dinsdagavond aan, wil hij ingaan op het Britse verzoek om de brexit opnieuw uit te stellen. Hij zal een beslissing in die zin dan ook aanbevelen aan de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese lidstaten. Tusk wil de beslissing via een schriftelijke procedure laten nemen.

Omdat het Lagerhuis hem daartoe gedwongen had, heeft Johnson de EU zaterdag al om nieuw uitstel verzocht tot 31 januari 2020. Tusk schuift in zijn tweet echter geen precieze datum naar voren.

bron: Belga