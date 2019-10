Belgen in het buitenland – Manchester City walst over Atalanta, Tottenham over Rode Ster Belgrado

Manchester City heeft dinsdag op de derde speeldag van de Champions League met 5-1 gewonnen van Atalanta. Kevin De Bruyne startte voor City en werd na 67 minuten vervangen, Timothy Castagne maakte de wedstrijd vol voor Atalanta. Tottenham klopte Rode Ster Belgrado met zware 5-0 cijfers. Ruslan Malinovsky (ex-Genk, 28.) schonk Atalanta nog even hoop door de bezoekers vanop de stip op voorsprong te brengen, maar dan sloeg de motor van City aan. Sergio Agüero (34, 38.) maakte er twee op vier minuten, waarvan eentje vanop de stip. Na de rust was er een hattrick op tien minuten tijd voor Raheem Sterling (58, 64, 69.). City leidt in groep C met negen punten, Dinamo Zagreb en Shakhtar volgen met vier punten. Atalanta is puntenloos.

Tottenham, waar Jan Vertonghen startte maar Toby Alderweireld om onbekende redenen ontbrak, haalde nog zwaarder uit tegen Rode Ster Belgrado. Harry Kane (9.) opende al snel de score, Heung-Min Son (16, 44.) wachtte niet lang met de 2-0 en maakte net voor de rust ook de derde. Na de pauze breidden Erik Lamela (57.) en Harry Kane (72.) de monsteroverwinning nog uit tot 5-0.

In dezelfde groep moest Bayern München zwoegen bij Olympiacos. Youseff El Arabi (23.) bracht de Grieken op voorsprong, Robert Lewandowski (34.) maakte gelijk. De Pool (62.) bracht Bayern in de tweede helft ook op voorsprong, Corentin Tolisso (75.) breidde uit tot 1-3. Olympiacos wist via Guilherme (79.) nog terug te komen tot 2-3 maar moest de zege toch aan de Duitsers laten. Bayern blijft leider met negen punten, Tottenham klimt naar de tweede plaats met vier punten. Rode Ster telt er drie, Olympiacos één.

Juventus tot slot won in groep D met 2-1 van Lokomotiv Moskou dankzij twee doelpunten van Paulo Dybala (77, 79.) in twee minuten tijd. Zijn goals kwamen er wel pas in het slotkwartier en waren broodnodig, want Aleksey Miranchuk (30.) had de Russen in de eerste helft op voorsprong gebracht. Juventus blijft leider met zeven punten, evenveel als Atletico Madrid. Lokomotiv heeft drie punten, Leverkusen nul.

