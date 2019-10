Meest vruchtbare koppel van Engeland verwelkomt binnenkort kind nummer 22

Wie dacht dat ze het bij 21 kinderen zouden houden, heeft het fout op. De meest vruchtbare familie van het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk besloten er nog een kindje bij te doen. Vorig jaar hadden Sue (44) en Noel Radford (48) nochtans gezworen zich niet verder voort te planten.

Opvallend detail: na het negende kind liet de man zich steriliseren, maar die ingreep werd duidelijk opnieuw ongedaan gemaakt.

Het koppel uit het Britse kuststadje Morecambe maakte het heuglijke nieuws bekend in een YouTubevideo. “Ik ben vijftien weken zwanger, het geslacht van de baby zullen we binnenkort weten. De grote vraag blijft natuurlijk of we met elf zonen en elf dochters zullen eindigen. Ik heb alvast een voorgevoel dat het een jongen wordt. De bevalling is voorzien voor april.”

Eerste kind op 14 jaar oud

Sue was zeven jaar oud toen ze de liefde van haar leven tegen het lijf liep. Op veertienjarige leeftijd volgde er al een eerste kind. Ondanks de jonge leeftijd besloten ze het kleintje te houden. Zelf waren ze bij hun geboorte opgegeven voor adoptie en dat leed wilden ze Chris besparen.

Toen Sue 17 jaar was, volgden er twee nieuwe mijlpalen: ze trouwde met Noel én beviel van haar tweede kind, Sophie.

Tien slaapkamers

Het kroostrijke gezin woont nu in een groot Victoriaans huis dat vroeger dienst deed als verzorgingstehuis. Er zijn tien slaapkamers aanwezig. Via de kinderbijslag krijgt het stel amper 200 euro per week. Om uit de kosten te raken, werken ze bijzonder hard. Tegenwoordig runnen ze samen met hun kinderen een bakkerij.

Dat het leven ten huize Radford prettig gestoord is, bewijzen de cijfers: het weekbudget voor eten bedraagt zowat 400 euro. Dagelijks jaagt het gezin er drie grote dozen cornflakes, drie liter fruitsap en negen liter melk door. Voor een verjaardag van een van de kinderen wordt iets meer dan honderd euro opzij gelegd. Een avondje in een fastfoodrestaurant kost al gauw 175 euro.

“We gaan ook graag naar de bioscoop. Dat is een handig tijdverdrijf wanneer het regent en de kinderen zich vervelen. Maar een ticket kost tegenwoordig ook al 11,5 euro per persoon, reken dus maar uit”, stelt Sue.

Lange werkdagen

Een dag begint voor Sue al om 6.30 uur en eindigt om 23 uur. Echtgenoot Noel is zelfs al van 5 uur wakker om brood te bakken. Het ontbijt gebeurt in twee shiften. Een ‘wasje’ insteken doet Sue negen tot twaalf keer per dag.

Ondanks de stevige rekeningen is er nog geld genoeg over om elk jaar op vakantie te gaan. Dit jaar zijn ze al naar Florida geweest, hun volgende bestemming zou Nederland moeten worden. “Maar dat is onze enige luxe, we roken of drinken bijvoorbeeld niet”, aldus Sue. “Ik vind het wel belangrijk dat onze kinderen ons zien werken.”

“Natuurlijk denkt iedereen dat we extra geld toegeschoven krijgen van de overheid, maar dat is niet zo: er zijn veel grote families die perfect kunnen instaan voor hun eigen behoeften. We willen ook niet profiteren van groepskortingen, dat zou oneerlijk zijn. Kortingsacties op internet houden we wel in de gaten.”

21-2

Tot slot nog even alle namen en leeftijden netjes op een rijtje: Chris (30), Sophie (25), Chloe (24), Jack (22), Daniel (20), Luke (19), Millie (18), Katie (16), James (16), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (10), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie Alphia (4), Phoebe (3), Archie (2) en Bonnie Raye (elf maanden). Enkel de twee oudsten zijn intussen de deur uit.