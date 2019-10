Man rijdt met gestolen ziekenwagen verschillende mensen aan in Oslo

In de Noorse hoofdstad Oslo is een man opgepakt die een ziekenwagen gestolen had en daarmee verschillende mensen aanreed. Dat melden de Noorse politie en de lokale media. Bij de arrestatie van de man, die gewapend was, werden schoten gelost.

Volgens televisiezender NRK, die getuigen citeert, schoot de politie op de banden van de gestolen ziekenwagen en reageerde de dader daarop door zelf ook het vuur te openen. De dader raakte bij het incident volgens de politie lichtgewond.

Kinderwagen

Nog volgens NRK reed de man verschillende mensen aan, maar hoeveel juist is niet duidelijk. Een kind dat in een kinderwagen zat werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog niet duidelijk waarom de man de ziekenwagen gestolen had. (BTL, ALG, SGI, LOR, nl)