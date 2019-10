Goedele Liekens: “Zielig hoe sommige vrouwen pijn verbijten om sexy te zijn”

Seksuologe en Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens begrijpt niet goed waarom sommige jonge vrouwen zich in bochten wringen om toch maar sexy voor de dag te komen. Dat vertelde ze in Story.

Goedele Liekens is nog steeds de bekendste seksuologe van ons land, al combineert ze haar job sinds kort met haar functie als Open Vld-Kamerlid. Daarnaast is ze regelmatig op televisie te zien én schrijft ze boeken. Zo ligt ‘Het Seksboek’ in de winkel, een boek waarin ze zowat alles over seks uit de taboesfeer haalt.

Onzekere, jonge vrouwen

Liekens telt intussen 55 lentes, en voor haar is dat de ideale leeftijd. Ze doet zich dan ook niet graag jonger voor dan ze is. “Ik las onlangs over een onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen na hun 55ste het gelukkigst zijn. Ik kan me daar wel in vinden. Ze maken ons altijd wijs dat we jong moeten blijven, maar wat is het voordeel aan jong zijn? Je bent mooier, maar je leeftijdsgenoten zijn dat ook. En als ik nu soms jonge vrouwen een hele dag op hun Louboutins op hun werk zie rondpikkelen, de pijn verbijtend om vooral maar sexy te zijn… Zielig. Ik denk altijd dat die ergens erg onzeker over zijn, over hun lengte bijvoorbeeld. Mijn dochters zeggen me nu weleens dat ze me te oud vinden voor bepaalde kledij, en daar luister ik gewoonlijk wel naar. Last van de menopauze heb ik niet. Geen vapeurs of slaapproblemen. En een lager libido al helemaal niet”, vertelt ze in Story.

Verademing

De politiek is een heel ander leven dan de tv-wereld, al ondervindt ze al meteen een heel groot voordeel. “Het leuke aan het politieke milieu is dat je minder op je uiterlijk wordt afgerekend dan in de tv-wereld. Dat is zo’n verademing. Niet voortdurend met je kleding moeten bezig zijn, minder geld moeten besteden aan kappers en schoenen… (lacht) Ze hadden me ook gewaarschuwd dat de grootste concurrenten in je eigen partij zitten, maar daar heb ik nog niets van gemerkt. Tijdens mijn campagnevoering kreeg ik juist veel steun”, besluit ze.