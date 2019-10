Duitse vliegende taxi maakt succesvolle testvlucht in Singapore

In de Zuidoost-Aziatische stadstaat Singapore heeft het Duitse bedrijf Volocopter met succes een bemande testvlucht met een vliegende taxi uitgevoerd. Aan boord bevond zich een piloot maar nog geen passagier.

De zogenaamde Volocopter 2X ziet eruit als een mix tussen een kleine helikopter en een grote drone. Het toestel heeft 18 rotors en wordt elektrisch aangedreven met een batterij. Het witte apparaat uit koolstofvezel maakte dinsdag boven de haven Marina Bay van de miljoenenmetropool een vlucht van zowat een minuut.

Commerciële vluchten

«Vliegende taxi’s zijn niet iets voor de verre toekomst», klinkt het bij Volocopter. Voorlopig is in het toestel plaats voor slechts één passagier, in de toekomst zouden er ook toestellen komen met plaats voor vijf tot zes passagiers.

Het Duitse bedrijf wil in 2021 in Singapore met commerciële vluchten starten. Singapore is daarmee het eerste land wereldwijd dat reguliere inzet van vliegende taxi’s toelaat.