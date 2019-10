Dankzij deze tips verspil je 59% minder voedsel

Voedsel verspillen doe je nooit met opzet, maar helaas wordt er nog steeds te veel eten in de vuilnisbak gekieperd. Eitjes die je niet op tijd kon opmaken, een verdwaalde citroen die je na enkele maanden beschimmeld terugvindt of brood dat je wéér niet op kreeg. Wil je zulke dingen in de toekomst waar mogelijk vermijden, dan kunnen deze tips je daarbij helpen.

Het Franse Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) onderzocht het weggooigedrag van 250 huishoudens. Zij moesten eerst twee maanden lang al hun afval wegen en vervolgens kregen ze de kans om in een maand tijd hun gewoontes aan te passen en minder afval te produceren. Dat lukte, want dankzij enkele simpele tips gooiden ze gemiddeld maar liefst 59% minder eten weg.

Plan, plan, plan

De eerste stap: plannen. Maak aan het einde (of het begin) van de week een eetplanning op en ga boodschappen doen. Zo koop je enkel wat je nodig hebt en kan gebruiken, waardoor er minder in de vuilnisbak belandt. Let tijdens het winkelen ook op de houdbaarheidsdatum van de producten om vervelende verrassingen te vermijden.

Bewaren maar

Om er zeker van te zijn dat je voedsel niet voortijdig over datum gaat, is het belangrijk om alles goed in te pakken. Bewaar het vervolgens in de frigo, of in de diepvriezer als dat mogelijk is en als je weet dat je het de eerstkomende tijd niet zal gebruiken. Het Ademe raadt ook aan om houdbaarheidsdatums niet al te strikt te nemen. Veel voedselwaren kunnen nog minstens enkele dagen nadien gebruikt worden. Gebruik hierbij wel je zintuigen en je gezond verstand.

Restjespret

Probeer waar mogelijk je gerechten aan te passen aan wat er nog in je frigo staat en gebruik dingen die snel vervallen eerst. Dat betekent dat je sommige gerechten misschien niet helemaal tot op de letter kan volgen. Gooi na een maaltijd je restjes ook niet meteen de prullenbak in, maar bewaar ze bijvoorbeeld als lunch voor de dag nadien.