Sociaal protest Chili – Derde nacht op rij avondklok ingesteld in Santiago

In de Chileense hoofdstad Santiago gaat maandagavond voor de derde nacht op rij een avondklok in. Dat heeft generaal Javier Iturriaga aangekondigd. Hij is belast met de openbare veiligheid, sinds de uitbraak van gewelddadige protesten in het land waarbij 11 doden zijn gevallen. De avondklok geldt voor de hele Metropolitane Regio Santiago, vanaf maandagavond 20 uur lokale tijd (1 uur dinsdagochtend Belgische tijd) tot en met dinsdag 6 uur lokale tijd (11 uur Belgische tijd).

De generaal deed zijn aankondiging in een televisietoespraak. Ook zaterdagavond en zondagavond was er een avondklok van kracht.

Het sociale protest, dat in het geweld ontaardde, is een reactie op de beslissing van de regering van de rechtse president Sebastián Piñera om de tarieven voor openbaar vervoer te verhogen. De verhoging is inmiddels opgeschort, maar het protest tegen de sociaal-economische omstandigheden, lage pensioenen en de ongelijkheid in het land gaat door.

Bron: Belga