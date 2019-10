Nog twee kandidaten voor IAEA-topbaan

Voor de post van algemeen directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zijn er nog twee kandidaten: interimdirecteur Cornel Feruta uit Roemenië en de Argentijnse diplomaat Rafael Grossi. Het agentschap startte de zoektocht naar een nieuwe directeur na het overlijden van de Japanner Yukiya Amano in juli. De lidstaten proberen zo snel mogelijk een opvolger te vinden voor Amano, aangezien het IAEA nauw betrokken is bij het Iraanse nucleaire akkoord. Het agentschap volgt de uitbreiding van het Iraanse nucleaire programma op.

Lassina Zerbo uit Burkina Faso, het hoofd van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO), is maandag uit de race naar de topbaan gehaald. Hij had het laagste aantal stemmen behaald in een geheime stemming van de 35 landen die in de bestuursraad van het agentschap zitten. De enige vrouwelijke kandidaat, de Slovaakse Marta Ziakova van de nucleaire waakhond, viel eerder deze maand al uit omdat ze geen steun bij de lidstaten vond.

Interimdirecteur Feruta heeft iets meer steun bij de leden van de raad van bestuur dan Grossi, die nu ambassadeur van Argentinië in Oostenrijk is. Feruta heeft weliswaar nog niet de vereiste tweederdemeerderheid. In een eerste stemming behaalde hij 17 stemmen, terwijl Grossi er 16 behaalde. Twee landen onthielden zich, aldus diplomaten.

De komende dagen of weken zullen er nog stemrondes plaatsvinden.

