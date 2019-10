Elise Mertens is klaar voor sterk seizoenseinde: “Ben fysiek helemaal in orde”

Elise Mertens (WTA 18) begint morgen op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai aan de laatste twee weken van haar tennisseizoen. De Elite Trophy verzamelt de twaalf beste speelsters in het enkelspel die er niet in slaagden zich te kwalificeren voor de WTA Finals. Mertens, dit seizoen de beste in Doha en kwartfinaliste vorige maand op de US Open, werd in de roze groep ingedeeld met verder de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14). Die laatste is dit seizoen haar vaste dubbelpartner met wie ze volgende week ook de Masters in het dubbelspel afwerkt in Shenzhen. “Het zijn voor mij de twee laatste weken van het jaar en ik ben heel blij dat ik me heb kunnen plaatsen voor deze twee toernooien”, legde Mertens vandaag uit op een persconferentie in China. “Dit is heel positief voor mij. Ik ga elke wedstrijd het maximum geven en dan zien we wel waar ik uitkom. Ik heb momenteel nog een beetje last van jetlag, maar verder voel ik me fysiek goed. Ik ben klaar om te spelen.”

Mertens en Sakkari kwamen elkaar één keer eerder tegen – een zege voor de Griekse op gravel in Rabat dit voorjaar – maar de meeste aandacht gaat uiteraard naar het duel tussen de Limburgse en haar dubbelpartner Sabalenka. Samen wonnen ze in september de US Open in het dubbelspel. In de onderlinge duels in het enkelspel leidt Mertens met 2-1. Hun laatste duel gaat terug tot Montréal in augustus vorig jaar, toen Mertens won.

“Ik ga haar vooraf duidelijk als een tegenstander moeten beschouwen”, reageerde Mertens op de loting. “Het was trouwens Aryna die het me vertelde dat we tegen elkaar uitkwamen. Ik denk dat we op hetzelfde niveau spelen. Deze week zal het even tegen elkaar zijn, maar volgende week staan we weer samen aan dezelfde kant van het net.”

