Brand in koninklijke stallen Turijn, Unesco-werelderfgoed

Bij een brand in de voormalige koninklijke stallen van het Italiaanse Turijn, die deel uitmaken van het Unesco-werelderfgoed, is vandaag het dak vernield. Dat melden de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond. De stallen maken samen met het ruiterkwartier deel uit van het Complesso della Cavallerizza Reale, in het centrum van de Noord-Italiaanse stad. Het is via een gangenstelsel verbonden met het Palazzo Reale, dat in 1646 werd gebouwd in opdracht van Christina van Frankrijk.

De brandweer kon het vuur blussen, maar het dak is vernield en ook enkele stallen zijn uitgebrand.

Bron: Belga