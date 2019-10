VIDEO. Sms’ende trambestuurster botst met hoge snelheid op stilstaande tram

In Moskou is een tram met hoge snelheid op een stilstaande tram geknald. De inzittenden raakten lichtgewond.

Het tafereel speelde zich vorige week dinsdag af in de Russische hoofdstad Moskou. Op beelden is te zien hoe de trambestuurster met haar smartphone bezig is en niet op de weg let.

Lichte verwondingen

In volle vaart vliegt de tram tegen een tram die stilstond aan een halte. De trambestuurster en vijf passagiers werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.