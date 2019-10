Meghan Markle: “Mijn vrienden waarschuwden me om niet met Harry te trouwen”

Meghan Markle heeft toegegeven dat haar vrienden haar afgeraden hebben om met prins Harry te trouwen. Ze vreesden dat ze zou bezwijken onder de druk van de media.

Zondagavond werd de documentaire ‘Harry and Meghan: An African Journey’ op televisie uitgezonden. Daarin vertelde een zichtbaar aangeslagen Meghan Markle onder meer dat haar leven als royal enorm uitputtend is, zeker als moeder.

Destructieve media

De 38-jarige hertogin van Sussex trouwde in mei 2018 met Prins Harry. In de documentaire gaf de voormalige Amerikaans actrice met Afro-Amerikaanse roots toe dat ze nooit verwacht had dat haar leven zo’n drastische wending zou nemen.

Haar Britse vrienden hadden haar daar nochtans voor gewaarschuwd. “Ik denk niet dat veel mensen het begrijpen, maar ik had in alle eerlijkheid totaal geen idee hoe het zou verlopen. Toen ik Harry voor het eerst ontmoette, waren mijn vrienden enorm blij voor mij, maar mijn Britse vrienden waarschuwden me. ‘Hij is wellicht leuk, maar je trouwt er beter niet mee, want de Britse pers gaat je leven kapotmaken’, zeiden ze. Ik was heel naïef om dat niet te geloven. Ik wist echt niet wat ze bedoelden”, klonk het.