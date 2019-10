Zuid-Afrika houdt gastland Japan uit halve finales

Zuid-Afrika heeft zich vandaag als vierde en laatse land geplaatst voor de halve finales van het WK rugby in Japan. In het Tokyo Stadium in Chofu nabij Tokio versloegen de Springboks het gastland met 26-3. Volgende week zondag (27 oktober) speelt Zuid-Afrika in Yokohama om een plaats in de finale tegen Wales. Dat vloerde eerder op de dag in Oita Frankrijk met 20-19. Zuid-Afrika werd al twee keer wereldkampioen, in 1995 en 2007. Op het vorige WK, in 2015 in Engeland, won het land brons.

De tweede halve finale wordt een duel tussen titelverdediger Nieuw-Zeeland en Engeland. De All Blacks versloegen gisteren in hun kwartfinale vlot Ierland met 46-14. Engeland ging met 40-16 voorbij Australië, vier jaar geleden WK-finalist tegen Nieuw-Zeeland.

bron: Belga