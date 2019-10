Emma Meesseman en Kim Mestdagh gehuldigd in thuisstad Ieper

Basketbalsters Emma Meesseman (26) en Kim Mestdagh (29) zijn vanochtend in hun thuisstad Ieper in de bloemetjes gezet. Met hun team de Washington Mystics veroverde het duo vorige week de titel in de Amerikaanse Women’s National Basketball Association (WNBA). Bij de huldiging in het stadhuis AC Auris in Ieper waren om 11 uur burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) en enkele schepenen aanwezig. “We willen graag hulde brengen aan twee van onze meest sportieve stadsgenoten. Ze zijn uit uitzonderlijk Iepers hout gesneden en daar zijn we als stadsbestuur heel trots op”, klinkt het.

Met de Washington Mystics wonnen Meesseman en Mestdagh op 11 oktober de beslissende vijfde play-offwedstrijd tegen de Connecticut Sun. Emma Meesseman werd na afloop ook uitgeroepen tot beste speelster (MVP) van de finalewedstrijden in de prestigieuze WNBA. Onder leiding van Kims vader Philip Mestdagh proberen ze zich met de Belgian Cats in het voorjaar van 2020 te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

bron: Belga