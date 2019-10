Drie op drie voor Iserbyt in de Wereldbeker

Eli Iserbyt heeft na de Wereldbekers in de Verenigde Staten ook de derde manche in Bern op zijn naam gezet. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal toonde zich de sterkste in de slotfase en soleerde naar de zege, voor Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) en zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout. Iserbyt verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement. De cross in Bern was dit jaar geen ‘vliegmeeting’, zoals Quinten Hermans het vooraf verwoordde, maar een “lastige wedstrijd met modder, diepe sporen en veel technische passages waar je recht houden de voornaamste opdracht was”. Iserbyt, gisteren niet gestart in Boom, nam een blitzstart en dook als eerste het veld in, gevolgd door Tim Merlier, Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout.

De West-Vlaming nam de koppositie met veel vertrouwen en stond die anderhalve ronde niet af. Door dat hoge tempo kregen we na de eerste ronde vier leiders: Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans en Lars Van der Haar, op acht seconden volgde een groepje met onder meer Toon Aerts, Joris Nieuwenhuis en Laurens Sweeck.

De Belgische kampioen wist dat hij daar niet te lang mocht talmen en schoof op naar de eerste groep in ronde twee, wat later nam Hermans ook de koppositie over van Iserbyt en hield hij het tempo hoog. Bij het ingaan van de derde ronde kregen we dezelfde leiders als voorheen, met daar dus ook Toon Aerts bij. Sweeck en Corné van Kessel gaven negen seconden prijs.

Sweeck slaagde er niet in het kloofje te dichten en toen hij daarna door een schuiver net zoals gisteren problemen kreeg met zijn schoen, viel hij helemaal terug. Vooraan was het te doen en Michael Vanthourenhout nam even het commando in de derde ronde, maar het pak van vijf bleef bij elkaar. Tot Eli Iserbyt in de vierde van acht rondes stevig doortrok. Hij sloeg een klein kloofje, amper drie seconden, en hoewel Toon Aerts alles uit de kast haalde, wist hij dat gaatje niet te dichten.

Halfweg cross en Iserbyt snelde door aan de finish met zes seconden bonus op Aerts, die Vanthourenhout en Hermans weer zag aansluiten. Met drie in de achtervolging dus en toen Vanthourenhout in de vijfde ronde zag dat zijn twee Telenet-Baloisegezellen het lastig hadden, reed hij weg bij hen en ging hij alleen op zoek naar zijn ploegmaat.

De West-Vlaming speelde een beetje alles of niets, naderde tot op zeven seconden bij het indraaien van de zesde ronde, terwijl Aerts en Hermans toen al 16 tellen moesten prijsgeven, maar moest uiteindelijk zijn inspanning bekopen. Het duo van Sven Nys keerde terug bij Vanthourenhout, er volgde een spannende strijd om plek twee en drie, want Iserbyt verzwakte niet en bouwde zijn voorsprong uit. Hij ging de slotronde in met 39 seconden bonus.

In die laatste ronde had Aerts nog verschillende versnellingen in de benen en ontdeed hij zich eerst van Hermans, later ook van Michael Vanthourenhout. Aerts tweede dus op 35 seconden van winnaar Iserbyt, Vanthourenhout derde op 44 tellen. Hermans is vierde, Van der Haar vijfde.

Iserbyt verstevigt zijn leiderstrui in het klassement en telt nu 240 punten, 30 meer dan Toon Aerts. Vanthourenhout staat derde met 178 punten.

bron: Belga