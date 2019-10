Sieg De Doncker en Maureen Vanherbergen zijn verliefd en iedereen mag het weten

Een nieuw showbizzkoppel is geboren. VTM-presentator Sieg De Doncker en Qmusic-dj Maureen Vanherbergen hebben op Instagram laten weten dat ze samen zijn. De twee waren allebei te zien in het Ketnet-programma ‘Helden’.

In elkaars armen en met allebei een brede glimlach op het gezicht. Zo staan Sieg De Doncker en Maureen Vanherbergen te glunderen op elkaar Instagram-profiel. De twee media-gezichten hebben via een post laten weten dat ze een relatie hebben. Hoe lang de twee al een koppel vormen, is niet bekend, maar de tortelduifjes kennen elkaar al lang.

Doorbraak dankzij ‘Idool’

De Doncker en Vanherbergen waren allebei te zien in ‘Helden’, een programma van Ketnet dat zes seizoenen liep en waar ook twee langspeelfilms van werden gemaakt. Vanherbergen brak door in 2011 dankzij haar deelname aan ‘Idool’ en zong daarna ook bij de Ketnetband. Momenteel is ze dj bij Qmusic. De Doncker deed ook al zangervaring op bij ‘Steracteur/Sterartiest’ en werkt als presentator bij VTM.

View this post on Instagram ♡ 🤷‍♂️ A post shared by sɪᴇɢ ᴅᴇ ᴅᴏɴᴄᴋᴇʀ (@siegdedoncker) on Oct 19, 2019 at 9:54am PDT