Moordenaar ex-lief Ashton Kutcher krijgt doodstraf

Een Amerikaanse seriemoordenaar, die onder andere een ex-vriendin van acteur Ashton Kutcher doodstak, is veroordeeld tot de doodstraf. De 43-jarige Michael Gargiulo maakte in totaal twee slachtoffers, een derde vrouw kon ontsnappen. Kutcher kwam in de rechtbank tegen hem getuigen.

De jury in de Amerikaanse staat Californië heeft Michael Gargiulo veroordeeld tot de doodstraf. De 43-jarige Amerikaan stond terecht voor de moord op twee vrouwen in 2001 en 2005: Maria Bruno en Ashley Ellerin. Die laatste ging op het moment van de feiten op date gaan met de Amerikaanse acteur Ashton Kutcher. Hij werd opgeroepen om in de rechtbank te komen getuigen over wat er zich die avond had afgespeeld.

Gargiulo was een vliegtuigmechanieker die naast de vrouwen woonde. Hij deed zich voor als een aircohersteller om binnen te geraken in het appartement van Ellerin. Op 21 februari 2001 drong hij opnieuw binnen in haar woning en bracht haar om het leven met 47 messteken. De modestudente was toen 22 jaar oud.

Gingen samen naar Grammy-feestje gaan

Ellerin was die avond eigenlijk van plan om met Kutcher naar een feest van de Grammy’s te gaan. Toen de acteur, die net was doorgebroken met zijn rol als Kelso in ‘That 70’s Show’, aan haar deur aanbelde, kwam er geen reactie. Hij zag wel een rode vlek door haar raam, maar nam aan dat het om een wijnvlek ging. In werkelijkheid was het bloed dat de vrouw verloren had door haar vele verwondingen.

Gargiulo is lang aan de politie kunnen ontkomen. Pas in 2008 werd hij herkend door een vrouw die was kunnen ontkomen. Nadien bleek dat hij ook achter de moord zat op Maria Bruno, een moeder van vier kinderen, in 2005. Ook zij was een buurvrouw van Gargiulo. Zijn advocaat, Daniel Nardoni, argumenteerde dat de dader mentaal ziek is en pleitte ervoor om hem te laten interneren.