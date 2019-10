Meghan Markle krijgt online massaal steun na openhartig interview

De Britse hertogin Meghan Markle krijgt heel wat steun van Twitter-gebruikers nadat ze in een interview heeft toegegeven dat het leven als royal behoorlijk zwaar is. De hashtag #WeLoveYouMeghan is zelfs even trending geweest, meldt het magazine Deadline.

In een interview met de Britse commerciële televisiezender ITV was de echtgenote van prins Harry zichtbaar aangedaan toen reporter Tom Bradby vroeg welke gevolgen de druk van het koninklijk leven op haar leven heeft gehad.

“Not many people have asked if I’m ok … it’s a very real thing to be going through behind the scenes.”

Meghan reveals to ITV’s @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL

— ITV News (@itvnews) 18 oktober 2019