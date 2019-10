EU-lidstaten nemen nog geen beslissing over uitstel Brexit

De Europese president Donald Tusk heeft de brief van de Britse premier Boris Johnson met een verzoek tot uitstel van de brexit ontvangen. Dat liet hij weten op Twitter. De resterende lidstaten van de Europese Unie hebben intussen de weg vrijgemaakt voor een goedkeuring van het brexitakkoord door het Europees parlement, maar namen geen beslissing over het Londense verzoek tot uitstel.

“Ik ga nu de leiders van de EU raadplegen om na te gaan hoe we hierop kunnen reageren”, aldus Tusk. Die consultatieronde zou meerdere dagen in beslag kunnen nemen.

Volgens de BBC zou Johnson de brief niet hebben ondertekend. Er zouden ook twee andere documenten aan de brief zijn toegevoegd: een tekst van Johnson waarin hij stelt dat een uitstel van de brexit een fout zou zijn en een toevoeging van Tim Barrow, die Londen vertegenwoordigt in Brussel, waarin hij uitdrukkelijk stelt dat in de brief de resultaten staan van de stemming van de Britse parlementsleden zaterdag.

Ratificatieproces in gang gezet

Het Britse parlement besliste zaterdag om de definitieve stemming over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie uit te stellen. Op twaalf dagen van het Britse vertrek op 31 oktober vormt dit manoeuvre een grote opdoffer voor premier Johnson.

Sir Oliver Letwin, de architect van het amendement dat de goedkeuring van het akkoord uitstelt tot de tekst is omgezet in Britse wetgeving, is nochtans gewonnen voor het akkoord van Johnson, maar hij is als de dood voor een harde brexit. Voor de stemming omschreef hij zijn amendement als “een verzekeringspolis”. De tekst garandeert dat de Britten op 31 oktober niet om één of andere reden alsnog zonder akkoord op een chaotische manier uit de EU zouden donderen, bijvoorbeeld omdat de omzetting in Britse wetgeving niet tijdig zou afgerond zijn.

Michael Gove

Michael Gove, de Britse minister die de no deal-brexit moet voorbereiden, zei in een interview met Sky News dat het Verenigd Koninkrijk de EU tegen 31 oktober verlaat. “We hebben de middelen en het vermogen om dat te doen”, zei hij. Hij zei dat het parlement premier Johnson niet van gedachten kan doen veranderen en ook het regeringsbeleid niet kan wijzigen.

Volgens diplomatieke bronnen hebben de EU-ambassadeurs en de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier gisteren tijdens een korte bijeenkomst het ratificatieproces formeel in gang gezet. Van het verzoek tot uitstel dat premier Boris Johnson zaterdagavond noodgedwongen deed werd “akte genomen”, klinkt het bij een diplomaat. De komende dagen zal de Europese president Donald Tusk overleggen met de EU-leiders over het verzoek.

Protestmars

Intussen groeit bij de Britse bevolking de onvrede over het brexitkluwen. In het centrum van Londen hebben zaterdagnamiddag honderdduizenden mensen betoogd tegen de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De ‘People’s Vote’-mars trok richting Parliament Square in de Britse hoofdstad. Volgens de organisatie waren er 1 miljoen deelnemers.