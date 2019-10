Standard – Racing Genk is topper van elfde speeldag

Na de interlandbreak staat komend weekend de elfde speeldag in de Jupiler Pro League op het programma. De topper van het weekend wordt zaterdagavond (18u) gespeeld, dan mag Luik zich opmaken voor de komst van Racing Genk, een duel tussen de nummer twee in de stand en de regerende landskampioen. De Genkenaars kunnen de punten goed gebruiken om verder te werken aan hun opmars in het klassement, momenteel volgen ze op zeven punten van Club Brugge op de zesde plaats. Standard kijkt tegen een kloofje van drie punten met de leider aan, maar heeft wel een wedstrijd meer op de teller.

De Bruggelingen openen vrijdagavond de debatten op deze speeldag met de altijd lastige verplaatsing naar Moeskroen. Club is dit seizoen in alle competities nog ongeslagen en hoopt dat ook zo te houden, enkele dagen voor de komst van Paris Saint-Germain naar het Jan Breydelstadion, op de derde speeldag in de Champions League. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld, een dag later speelt Genk gastheer voor Liverpool.

Met de altijd beladen derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem (20u), KV Oostende tegen Eupen (20u) en AA Gent – Waasland-Beveren (20u30) staan er zaterdagavond nog drie wedstrijden op het programma. Sinds de komst van Arnauld Mercier naar Waasland-Beveren verloor de club niet meer en dus wordt het uitkijken wat de Waaslanders kunnen tegen AA Gent, dat een ijzersterke thuisreputatie heeft.

Zondagnamiddag (14u30) starten we met een ouderwetse KV Mechelen – Antwerp, twee teams die met zeventien punten op de teller staan, al heeft Malinwa wel een wedstrijd meer gespeeld. The Great Old heeft na de recente twee op zes dringend nog eens een zege nodig. In de vooravond zakt Sint-Truiden naar het Astridpark af voor de confrontatie met Anderlecht, dat zijn eerste duel onder Frank Vercauteren speelt na het ontslag van Frank Arnesen.

Voor de interlandbreak ging paars-wit al met 1-2 winnen in Charleroi en de recordkampioen hoopt dan ook op een vervolgstuk tegen de Truienaars, en een week later ook in Eupen. Zes op zes is ook een must als Anderlecht zich dit seizoen nog ergens wil in mengen. Bij Cercle Brugge is het zondagavond (20u00) in het slotduel van de speeldag dan weer de eerste wedstrijd van Bernd Storck, de opvolger van de ontslagen Fabien Mercadal. De rode lantaarn ontvangt in het Jan Breydelstadion Sporting Charleroi.

bron: Belga