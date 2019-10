Leuvens Agoria Solar Team wint WK zonnewagens in Australië

Het Agoria Solar Team, bestaande uit studenten van de KU Leuven, heeft de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gewonnen. Het team kwam donderdagnamiddag lokale tijd tijdens de vijfde dag van de race als eerste over de finishlijn in de stad Adelaide. “We staan hier met het hele team aan de finishlijn te vieren”, vertelt Lynn De Haes van het Agoria Solar Team. “Het is de eerste keer dat we wereldkampioen zijn. We moeten nog even bekomen, maar vanavond zullen we een feestje bouwen in het Belgisch biercafé in Adelaide.”

Woensdag stond het Vattenfal Solar Team uit Delft nog aan de leiding, maar het team moest donderdag opgeven nadat hun wagen om een nog onbekende reden in brand schoot. De wedstrijd was een nek-aan-nekrace tussen het Leuvense en Delftse team. Volgens het Agoria Solar Team drijven sommige teams hun wagen tot het uiterste, wat zware gevolgen kan hebben.

De zonnewagen Red E van de Universiteit van Twente raakte woensdag al zwaar beschadigd nadat het van de weg reed door een krachtige windstoot. De bestuurder bleef ongedeerd, maar het team moest de race verlaten.

De Bridgestone World Solar Challenge is een race voor zonnewagens van het noordelijke Darwin in Australië tot het zuidelijke Adelaide, over een afstand van 3.021 kilometer.

bron: Belga