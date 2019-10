Catalaanse minister-president dreigt met nieuw onafhankelijkheidsreferendum

Als reactie op de zware veroordelingen tegen negen separatistische leiders heeft de Catalaanse minister-president Quim Torra vandaag met een nieuw onafhankelijkheidsreferendum gedreigd in de regio in het noordoosten van Spanje. “Als we voor het opstellen van verkiezingsurnes tot 100 jaar gevangenis veroordeeld worden, dan is het antwoord duidelijk: we moeten opnieuw de urnes plaatsen voor onze zelfbeschikking”, stelde Torra in het Catalaanse parlement. Het nieuwe referendum zou er nog deze legislatuur moeten komen. Het Hooggerechtshof in Madrid veroordeelde voormalige toppolitici in Catalonië en twee leiders van burgerorganisaties maandag tot celstraffen van alles bij mekaar 100 jaar wegens opruiing. Daarbij ging het om hun rol bij het door de Spaanse justitie verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017. De hoogste straf was voor voormalig vicepresident Oriol Junqueras, die 13 jaar achter de tralies moet. Volgens media kunnen de separatisten ten vroegste na een kwart van hun straf vrijkomen.

Torra toonde zich nog eens “verontwaardigd en verbijsterd” over de veroordelingen. Hij sprak over een “grote farce”. In de nacht van woensdag op donderdag veroordeelde de minister-president de gewelddadige confrontaties van de voorbije dagen van manifestanten met de politie. Tegelijk verdedigde hij wel het recht op “vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid”.

Gisterenavond waren er opnieuw hevige rellen in Barcelona. Er gingen ook auto’s in vlammen op.

Bron: Belga