Brussel en Londen blijven onderhandelen

De Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben elkaar vanochtend gesproken. Dat zegt een woordvoerster van Juncker. “Elk uur en elke minuut voor de Europese top tellen. We willen een akkoord.” De Europese en Britse onderhandelaars blijven zoeken naar een sluitend ontwerpakkoord over de brexit, op enkele uren van de Europese top in Brussel. Die zoektocht kreeg net nog een serieuze opdoffer, toen de Noord-Ierse unionisten van DUP de modaliteiten die op dit moment op tafel liggen, afschoten. De Britse premier Boris Johnson zou hebben ingestemd met douanecontroles in de Ierse zee om een harde grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, te vermijden. Maar de DUP wil niet weten van een verschillende behandeling van Noord-Ierland ten opzichte van de rest van Groot-Brittannië.

De onderhandelingsteams rond Johnson en Europees Commissievoorzitter Juncker blijven intussen verder spreken, bevestigt een woordvoerster van de Europese Commissie donderdag op twitter. “De contacten tussen de Europese en Britse teams gaan door. Jean-Claude Juncker en Boris Johnson hebben elkaar net gesproken. Elk uur en elke minuut voor de Europese top tellen. Wij willen een akkoord.”

De Europese leiders komen vanaf deze middag samen in Brussel voor een Europese Raad. De brexit is daar nog altijd het eerste punt op de agenda, maar zonder juridisch sluitende teksten over de boedelscheiding kunnen de staatshoofden en regeringsleiders geen definitief groen licht geven. Johnson heeft die teksten ook nodig om ze aan het Britse parlement voor te leggen. Ten laatste zaterdag moet dat zijn zegen geven, anders is Johnson wettelijk verplicht opnieuw uitstel van de brexit te vragen, tot na 31 oktober.

