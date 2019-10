Barnier roept op tot snelle ratificatie van brexitakkoord

De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier heeft de Europese regeringsleiders en het Britse parlement deze namiddag opgeroepen om het ontwerpakkoord over de boedelscheiding zo snel mogelijk goed te keuren en een geordend Brits vertrek op 31 oktober mogelijk te maken. Dit is een “billijk” en “redelijk” akkoord, zei Barnier, die het Britse parlement opriep “verantwoordelijkheid te nemen”. Een viertal uur voor aanvang van een Europese top in Brussel raakten de onderhandelaars van de Europese Commissie en de Britse regering het donderdag eens over een aangepast echtscheidingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relaties na het Britse vertrek.

“We hebben er alles aan gedaan, ook de laatste dagen, om ervoor te zorgen dat de regeringsleiders in staat zullen zijn om het resultaat positief te evalueren”, zei Barnier. Hij wees erop dat de aangepaste tekst “geen echte verrassingen” meer bevat en niet zo veel verschilt van het akkoord dat met de vorige Britse premier Theresa May was bereikt. Steken de regeringsleiders de duim omhoog, dan gaat het akkoord voor bekrachtiging naar het Europees Parlement.

Zaterdag wendt iedereen echter de blik naar Westminster, waar premier Boris Johnson het akkoord moet presenteren aan het Britse parlement. “Als de premier tegen Europees Commissievoorzitter zegt dat hij het akkoord kan goedkeuren, dan kan ik me als politicus inbeelden dat hij vertrouwen heeft in zijn bekwaamheid om een meerderheid van de parlementsleden te overtuigen”, blikte Barnier vooruit.

Dat is echter allesbehalve een evidentie. Johnson beschikt niet over een meerderheid in het Britse Lagerhuis, en bovendien kant de Noord-Ierse unionistische partij DUP zich tegen het akkoord. Barnier wenste “voorzichtig” te blijven en hoedde zich ervoor om rechtstreeks tussen te komen in het Britse politieke debat. “Maar er moet in dit parlement een dag komen dat men zijn verantwoordelijkheid neemt en uitvoert wat is besloten in een referendum en is ondersteund door opeenvolgende Britse regeringen”, merkte hij op.

bron: Belga