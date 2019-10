33 mensen opgepakt bij geweld in Catalonië

In Catalonië zijn gisteren 33 mensen opgepakt, van wie 12 in Barcelona, na geweld in de regio. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld. Vijfenveertig regionale en nationale politieagenten raakten gewond, van wie sommigen zwaargewond. Ook in de nacht van woensdag op donderdag waren er opnieuw ongeregeldheden, waarbij bijna 100 gewonden vielen. Sinds maandag protesteren manifestanten tegen de veroordeling van separatistische leiders voor hun rol in de afscheidingspoging van 2017. Donderdag werden volgens de overheid en de lokale autoriteiten meerdere wegen geblokkeerd door onafhankelijkheidsgezinden die op weg zijn naar Barcelona en banden in brand hebben gestoken. Ook spoorwegen in de buurt van Barcelona werden door manifestanten bezet. Dat verstoorde het treinverkeer buiten de stad, maar volgens de spoorwegnetbeheerder is dat intussen hernomen.

De mobilisatie ontaardde dinsdag- en woensdagavond in Barcelona en andere steden in confrontaties tussen radicale betogers met masker of helm en de politie. Maandagavond kwam het al tot schermutselingen toen duizenden militanten de luchthaven van Barcelona versperden.

Vrijdag moeten de marsen die in verschillende Catalaanse steden zijn vertrokken, in Barcelona aankomen, en wordt er een grote manifestatie verwacht. Er werd voor vrijdag ook een “algemene staking” aangekondigd.

Bron: Belga