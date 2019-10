Zo kies je het hoofdkussen dat het best bij je past

Er is niets zo belangrijk als een goede nachtrust. Dat begint bij een goede matras, maar ook je hoofdkussen speelt een grote rol. Enkele tips om rekening mee te houden bij de aanschaf van een nieuw exemplaar.

De ene persoon houdt van een zacht kussen, de andere van een hard. Sommige mensen zijn rugslapers, anderen dan weer zij- of buikslapers. En dan zijn er ook nog mensen die veel zweten of een allergie hebben. Al die factoren spelen mee bij het kiezen van het ideale hoofdkussen, dus bezint eer ge begint te winkelen.

Slaaphouding

Iedereen slaapt op zijn of haar manier, en afhankelijk van of je nu een zij-, rug- of buikslaper bent, opteer je het best voor een specifiek type hoofdkussen.

De meeste mensen zijn zijslapers (50%). Om hun ruggenwervel in een rechte lijn te houden, kiezen ze best voor een dik hoofdkussen. Rugslapers (40%) hebben dan weer een iets dunner kussen nodig om de natuurlijke S-vorm te behouden. Buikslapers (10%) liggen in de minst goede houding omdat hun nekwervels gedraaid zijn. Zij gaan best voor een dun kussen om onnodige druk op de wervels te vermijden.

Kussenvulling

1. Donskussens

Hoofdkussens die bestaan uit dons en veertjes zijn nog steeds de meest populaire kussens. Dat komt vooral door het feit dat ze de vorm van je hoofd ‘opnemen’. Bovendien voelen ze zowel bij koude als warme temperaturen aangenaam aan en zijn ze erg zacht. Het nadeel is wel dat ze niet altijd in de wasmachine mogen en dat ze gevoeliger zijn voor stofmijt, wat voor mensen met een allergie lastig kan zijn.

2. Synthetische kussens

Kussens met een synthetische vulling zijn goedkoper dan hoofdkussens, maar door hun elasticiteit zijn ze minder ‘vormbaar’ dan donskussens. Je kan wel de dikte aanpassen door vulling toe te voegen of weg te halen. Bovendien zijn ze makkelijk te wassen en vormen ze geen ideale thuis voor stofmijt, wat voor mensen met een allergie dan weer beter uitkomt dan een donskussen.

3. Traagschuimkussens

Mensen die vaak kampen met nekproblemen kunnen baat hebben bij traagschuimkussens. De drukverlagende werking neutraliseert immers alle drukpunten waardoor je nek volledig kan ontspannen. Een nadeel is wel dat dit type kussen in een koude slaapkamer initieel hard kan aanvoelen. Bovendien zak je er helemaal in weg waardoor het moeilijker wordt om je om te draaien.

4. Latexkussens

Heb je niet alleen vaak pijn aan je nek, maar ook aan je hoofd en rug, dan kan een latexkussen soelaas bieden. Dergelijke kussens geven een constante ondersteuning aan die gevoelige plaatsen en zijn soepeler dan traagschuimkussens. Daarnaast zijn latexkussens veerkrachtig, vormvast en ventileren ze optimaal. Mensen met een latexallergie kiezen uiteraard best voor een andere optie.

Uitproberen

De beste tip blijft echter om het hoofdkussen uit te testen. Daarom ga je best eerst langs bij een speciaalzaak. De verkopers helpen je bij het zoeken naar jouw ideale kussen. Je kan in de winkel enkele hoofdkussens uitproberen door in je gebruikelijke slaaphouding te liggen. In sommige winkels krijg je ook een testkussen mee naar huis om helemaal zeker te zijn.