Relatie tussen Kevin Janssens en Vlaamse actrice nu al voorbij

Acteurskoppel Kevin Janssens en Ella-June Henrard zijn na een korte relatie alweer uit elkaar. Ze waren ongeveer een half jaar samen.

Spijtig nieuws uit de acteurswereld. Een half jaar nadat ze hun relatie bekendmaakten, zijn Kevin Janssens (40) en Ella-June Henrard (26) uit elkaar. De twee leerden elkaar kennen op de set van de misdaadreeks ‘Fair Trade’, waarin ze een politieduo speelden. In mei deelden ze een foto van hun tweetjes op Instagram met de aankondiging van hun relatie. “Shit happens. Laat ons nu gerust”, schreven ze erbij.

“Geen commentaar”

Hoewel ze nog samen verschenen op de première van ‘De Patrick’, was Kevin Janssens niet te bespeuren op de rode loper van ‘Torpedo’, een film waarin Ella-June Henrard de vrouwelijke hoofdrol kreeg. Op de vraag waarom Kevin niet van de partij was, werd “geen commentaar” geantwoord. Bovendien moet elke verwijzing naar de Vlaamse acteur in interviews geschrapt worden en weigeren ook hun managers elk commentaar over hun relatie. In de entourage van beide acteurs worden de geruchten tevens bevestigd.

Liefdesverdriet

Wanneer en hoe het precies fout liep tussen de twee is niet duidelijk. In een recent interview in Humo had Kevin Janssens het wel over liefdesverdriet. “Ik heb geleerd dat de liefde keihard werken is. Ik zit nog altijd op de schoolbanken. Blijven evolueren is de boodschap. Er zijn mensen die liefdesverdriet snel van zich kunnen afschudden, maar ik dus niet. Je zet jezelf ergens voor 100% achter, je investeert alles om iets te doen lukken, en als het niét lukt, dan komt dat aan”, vertelde hij in augustus.

Kevin Janssens was eerder samen met onder meer Natalia, Josje Huisman en An Lemmens. Ella-June Henrard had een tijdje een relatie met Callboys’-acteur Rik Verheye.